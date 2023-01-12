Eski komiser yardımcısı 2 sanığa FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Adana’da eski komiser yardımcısı 2 sanık, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olma suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar M.K. ve Z.Y. hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların geçmişe dönük iletişim kayıtlarında, haklarında FETÖ üyeliğinden işlem yapılmış kişilerle yoğun irtibatlarının tespit edildiğini belirtti.

Sanıkların, FETÖ’ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeydeki kişilerin bulunduğu "A5" koduyla derecelendirildiğini, örgütün emniyet yapılanmasında yer aldıklarını, örgütsel toplantılara katıldığını, haklarında tutarlı, somut, tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu aktaran savcı, iki sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkemede son savunmaları sorulan sanıklar M.K. ve Z.Y., FETÖ üyesi olmadıklarını iddia ederek, beraatlerini istedi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırılan sanıkların mevcut halinin devamına karar verildi.