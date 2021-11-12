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Eski kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Bursa’da eski kocası tarafından kafasına bir el ateş edilerek öldürülen ve ormanlık alanda cesedi bulunan talihsiz kadın toprağa verildi. Yakınları aldattığı iddialarını yalanladı.

Asayiş 12.11.2021, 17:14
Eski kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Bursa’da eski kocası tarafından kafasına bir el ateş edilerek öldürülen ve ormanlık alanda cesedi bulunan talihsiz kadın toprağa verildi. Yakınları aldattığı iddialarını yalanladı.

İddiaya göre, Bursa’da, 6 yıl önce evlenen Kemal Bulut ile Nurdan Budak, aldatma iddiasıyla 2019 yılında boşandı. 3 ve 5 yaşlarında iki çocukları bulunan çift, bir yıl ayrı kaldıktan sonra geçen yıl ailelerin de araya girmesiyle barışıp tekrar birlikte yaşamaya başladı. Eski eşinin kendisini aldattığını öne süren Kemal Bulut, ailesine götürdüğü genç kadını babasının istememesi üzerine ormanlık alana götürüp kafasına ateş ederek öldürdü.

Aldatma iddiaları tamamen asılsız, namus cinayeti yok

Talihsiz kadının bugün kılınan cenaze namazı sonrası İHA muhabirine açıklama yapan ve aldatma iddialarının asılsız olduğunu söyleyen Budak’ın eniştesi Sinan Taşdelen, “Vefat eden kadın yeğenimiz, canımız. 2019 yılında eşinden ayrıldı. Ayrılık sonrası bir süre görüşülmedi. Tekrar barıştırmak istendi. Barışmak isteyen kişi ilaç kullandığı için bununla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Daha önceden adli kaydı var. Aranması var. Basına yansıyan haberler tamamen asılsız. İşin ucunda kesinlikle namus cinayeti yok. Basına söylenen olay tamamen çarptırılma bir olay. Kızın otel odasında, şurada, burada görüldüğü söyleniyor ama adli tıp raporları ve kamera kayıtları incelendiğinde bununla ilgili her hangi bir delil çıkmadı. Biz basına çıkan haberleri görünce çok üzüldük. Olayı öğrenince yıkıldık, ancak bunları okuyunca kahrolduk” ifadelerini kullandı.

Cinayet zanlısının en ağır cezayı alması için davayı takip edeceklerini ve olayın seyrinin değiştirilemeyeceğini aktaran Taşdelen, “Bu zanlının en ağır cezayı almasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili işin arkasındayız. Avukatlar tutulacak. Olayın seyrini değiştirmek için farklı deliller bulunduğu söylendi ama adli tıp raporları elimizde. Bununla ilgili kimse bir şey kanıtlayamaz. Çok üzüldük. Kimse istemezdi böyle bir şeyi. Adalete güveniyoruz. Cezasız kalmayacağını biliyoruz. Ceset tanınmayacak hale gelmiş. Bunu kendimiz de gördük. İlaç kullandığı için bunu yapmış. İnşallah bunu arkasına sığınmaz. Biz adalete güveniyoruz. Adalet tecelli eder” dedi.

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