Eski kız arkadaşının evine baltayla girmeye çalışan şüpheli tutuklandı

Güngören’de eski kız arkadaşının evine balta ile zorla girmeye çalışan ve annesini yaralayan şüpheli ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘kemik kırığına sebep olacak şekilde kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

İstanbul Güngören’de yaşanan olayda şüpheli Haşim K., eski kız arkadaşı Gönül K. ile birlikte yaşadığı annesi Asiye D.’nin evine 18 Kasım Cuma günü giderek, baltayla zorla girmeye çalıştı ve eve zarar verdi. Daha önce de Asiye D,’yi darp ettiği öğrenilen şüpheli Haşim K. hakkında Gönül K. ve Asiye D. şikayetçi oldu.

“Bana tehdit içerikli mesajlar atıyor”

İfadesi alınan Gönül K., ”Şüphelinin 4-5 yıldır erkek arkadaşım, geçinememeye başladık. Ben bu zamanlarda annemin evine gidiyordum. Uzun bir süredir de annemde kalmaktaydım. Haşim beni sürekli aramaktaydı, ben telefonlarına cevap vermiyordum, farklı farklı numaralardan bana ulaşmaya çalışıyordu. Ben kendisine cevap vermediğimde bana tehdit içerikli mesajlar atıyor. Kendisinden şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

“Artık uyuyamaz hale geldik”

Gönül K.’nin annesi Asiye D. ifadesinde, “Kızım ile Haşim’in arasında geçimsizlik artmıştı. Bu sebeple kızım yanıma geldi. Haşim, evime gelerek, camlarıma zarar vermeye başladı. Evime rızam olmadan girdiği zamanlar oldu. Yine beni darp ederek, bıçak çektiği oldu. Son seferinde evime balta ile geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen ikametime gelerek, beni ve kızımı rahatsız etmektedir. Son olarak evimin camlarını kırdı, artık uyuyamaz hale geldik. Şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Haşim K., işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Şüpheli Haşim K, savcılık tarafından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren şüpheli Haşim K,” Müşteki Gönül A. ile yaklaşık 7 yıldır gönül ilişkimiz var. Yaklaşık 1 hafta önce benden para istemişlerdi. Para vermek için Asiye D.’nin ikametine gittim. İkametlerine gittiğim için şikayet edip, polisi çağırdılar. Halbuki ben para vermek için gittim” ifadelerini kullandı.

Şüpheki Haşim K. ifadesinde, “Eve gizlice girerek, konut dokunulmazlığını ihlal etmedim. Pencerenin korkuluğunun daha önce aralarımızda yaşanan olaydan dolayı zarar gördü. İddia edildiği gibi 18 Kasım’da ben evlerine gizlice girmedim. Asiye D., 15 Kasım’da kendisinin burnunu kırdığımı söylemiştir. Ancak mahalledeki tanıdığım birkaç kişi Asiye’nin merdivenden düşerek yaralandığı söylemiştir. Asiye D. yaşadığı kaza sonucunda yaralanmayı benim üzerime atmıştır. Benim hakkımda isnatlarda bulunurken kızını kullanmaktadır. Ben gizlice Asiye D.’nin evine girerek eşyalarını dağıtmadım, zarar vermedim. Üstüne üstlük ne ihtiyaçları varsa ben gidermekteyim. Maddi olarak desteğimi esirgemiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.

Hakim, şüpheli Haşim K.’nın nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘kemik kırığına sebep olacak şekilde kasten yaralama’ suçlarından tutuklanmasına hükmetti.