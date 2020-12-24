Eski kız arkadaşına kurşun yağdıran sanığın yargılanmasına devam edildi

Gaziosmanpaşa’da eski kız arkadaşına kurşun yağdıran Cemal Albayrak’ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde konuşan mağdur Buse Güler yaşamına eskisi gibi devam edemediğini söyleyerek “Kimse bunu hak etmez” dedi.

Gaziosmanpaşa’da 21 Mart 2020’de Cemal Albayrak eski kız arkadaşı Buse Güler’e 4 kurşun sıkarak ağır yaralanmasına neden olmuştu. 18 günlük yaşam mücadelesini kazanan Güler, Albayrak’tan şikayetçi olmuş ve başlatılan soruşturma kapsamında sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Olaya ilişkin İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 2. duruşmada sanık Cemal Albayrak ile mağdur Buse Güler hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Duruşmada savunma yapan Cemal Albayrak bir anlık öfke ile ateş ettiğini söyleyerek pişman olduğunu ifade etti. Müşteki Buse Güler ise şikayetinin devam ettiğini belirtti.

Tarafların beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Albayrak’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde açıklama yapan müşteki avukatı Hilal Özegen Coşkun sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildiğini ve bunun sevindirici olduğunu belirtti. Müşteki Buse Güler ise duruşmanın kendisi için zor geçtiğini söyleyerek “Sonuçta bir cani var karşınızda. Onunla göz göze gelmek zordu” dedi.

Yaşamına eskisi gibi devam edemediğini de belirten Güler “Kimse bunu hak etmez. Ablasına ve annesine sesleniyorum sizin de kızınız var onları düşünün” dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mart’ta Gaziosmanpaşa’da meydana gelen olay anlatılmıştı. Sanık Cemal Albayrak’ın eski sevgilisini bir hastane önünde vurduğuna dair ihbar geldiğinin açıklandığı iddianamede, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. İddianamede Cemal Albayrak ile Buse Güler’in 4 yıl sevgili olduktan sonra ayrıldıkları, 5 aydır ise görüşmedikleri aktarılmıştı. Sanık Albayrak iddianamede yer verilen ifadesinde zarar verme amacıyla hareket etmediğini söyleyerek “Aslında kendime sıkacaktım. Bir anlık sinirle korkutmak için ateş ettim, pişmanım” demişti. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede sanığın ‘kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.