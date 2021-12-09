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Eski kız arkadaşına kurşun yağdıran sanığa hapis cezası

Gaziosmanpaşa’da eski kız arkadaşına kurşun yağdıran sanık Cemal Albayrak yargılandığı davada, 18 yıl hapse çarptırıldı. Davanın karara bağlanmasının ardından konuşan Mahkeme Başkanı Utku Ercan, “Bir insanın istediğiyle arkadaşlık yapma ve gece bir yere gitme hakkına zarar vermiş oluyorsun. Bunları, içeride olduğun süre boyunca iyice düşün ve pişmanlığını gözden geçir” dedi.

Asayiş 09.12.2021, 12:58 09.12.2021, 13:33
Eski kız arkadaşına kurşun yağdıran sanığa hapis cezası

Gaziosmanpaşa’da eski kız arkadaşına kurşun yağdıran sanık Cemal Albayrak yargılandığı davada, 18 yıl hapse çarptırıldı. Davanın karara bağlanmasının ardından konuşan Mahkeme Başkanı Utku Ercan, “Bir insanın istediğiyle arkadaşlık yapma ve gece bir yere gitme hakkına zarar vermiş oluyorsun. Bunları, içeride olduğun süre boyunca iyice düşün ve pişmanlığını gözden geçir” dedi.

Gaziosmanpaşa’da eski kız arkadaşına kurşun yağdıran sanık Cemal Albayrak’ın 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Buse Güler ve tutuklu sanık Cemal Albayrak ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık, pişman olduğunu söyleyerek tahliyesini ve beraatını talep etti. Müşteki Buse Güler ise beyanında, sanığın cezalandırılmasını istediğini söyledi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Cemal Albayrak’ı ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

“Bunları içeride olduğu süre boyunca iyice düşün”

Mahkeme Başkanı Utku Ercan, kararı açıklamasının ardından yaptığı konuşmada, “Bu tarz suçlar sadece, belli bir kişiye yönelik değerlendirilmemeli. Sen bir insanın istediğiyle arkadaşlık yapma ve gece bir yere gitme hakkına zarar vermiş oluyorsun. Bunları, içeride olduğun süre boyunca, topluma nasıl bir etkiye sebep olduğunu iyice düşün ve pişmanlığını gözden geçir” ifadelerini kullandı.

“Bugün ağlamayacağım”

Davanın karara bağlanmasının sonrasında, duruşma salonundan ‘çok şükür’ diyerek çıkan Buse Güler, “Bugün ağlamayacağım, sadece güleceğim. 18 yıl, çok şükür Allah’ım, kasten adam öldürmeye teşebbüs. Kurban olayım Allah’a” ifadelerini kullandı. Buse Güler’in babası ise ‘bir can almak kolay mı?’ diyerek tepki gösterdi.

“Umuyorum karar, bu tarz saplantılı düşüncelere sahip olanlara bir ibret olur”

Karara ilişkin açıklama yapan Buse Güler’in avukatı Necmi Uğur Çelikel, “Mahkeme, sanığın eyleminin ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ olduğunu sabit gördü ve bu doğrultuda kendisinin 18 sene cezalandırılmasına hükmetti. Umuyorum bu karar, bundan sonra bu tarz saplantılı düşüncelere sahip olanlara bir ibret olur ve bu düşüncelerin sonucunda gerçekleştirdiği eylemlerin iki taraf için de nasıl bir sonuca mal olacağını biraz daha anlarlar. Buse vermiş olduğu hukuk mücadelesini kazandı. Umuyorum bundan sonra topluma ve sosyal hayatına daha fazla adapte olacaktır. Belinde de bir problemi var ama o öldürmeye teşebbüs suçunun bir unsuru değil. Daha sonraki açılacak tazminat davasının konusu. Buse’nin şu an yaşamsal bir tehlikesi olmasa bile yaşam standartları belli bir derecede düştü. Bunlarla alakalı da inşallah mağduriyetler giderilecek” şeklinde konuştu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mart’ta Gaziosmanpaşa’da meydana gelen olay anlatılmıştı. Sanık Cemal Albayrak’ın eski sevgilisini bir hastane önünde vurduğuna dair ihbar geldiğinin belirtildiği iddianamede, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. İddianamede Cemal Albayrak ile Buse Güler’in 4 yıl sevgili olduktan sonra ayrıldıkları, 5 aydır ise görüşmedikleri aktarılmıştı. Sanık Albayrak iddianamede yer verilen ifadesinde zarar verme amacıyla hareket etmediğini söyleyerek, “Aslında kendime sıkacaktım. Bir anlık sinirle korkutmak için ateş ettim, pişmanım” demişti. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede sanığın ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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