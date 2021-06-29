Eski karısını bıçaklayıp ölmesi için başında bekleyen şahıs tutuklandı

Küçükçekmece’de, eski eşini sokak ortasına bıçaklayarak başında ölmesini bekleyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Küçükçekmece Sultanmurat Mahallesi 2. Şen Sokak’ta dün sabah 07.30 sıralarında yaşandı. Kerem İ., 3 yıl önce ayrıldığı eski eşi Ehlinaz Orak’ı, sokak ortasında bıçaklamış, ölmesi için başında beklemişti. Kadının çığlıkları üzerine mahallede yaşayanlar duruma tepki göstermişti. Ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından Küçükçekmece’deki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlı Kerem İ’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda ifadesi alınan zanlı Küçükçekmece Adliyesi’ne teslim edildi. Mahkemede ifadesi alınan zanlı Kerem İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.