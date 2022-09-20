Eski Japonya Başbakanı Abe için yapılacak devlet töreni muhalifleri ayağa kaldırdı

Japonya’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe için yapılacak resmi cenaze töreninde 11.5 milyon dolarlık masrafın devlet bütçesinden karşılanacak olmasına tepki gösteren yaklaşık 13 bin kişi, Tokyo’da protesto gerçekleştirdi.

Japonya’da 8 Temmuz’da seçim konuşması yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe için 27 Eylül’de Tokyo’daki Budokan kapalı spor salonunda düzenlenmesi planlanan resmi cenaze töreni ülkede krize neden oldu. 1.65 milyar yene (yaklaşık 11.5 milyon dolar) mal olacağı açıklanan törenin masraflarının devlet bütçesinden karşılanacak olmasına karşı çıkan yaklaşık 13 bin kişi, başkent Tokyo’daki Yoyogi Parkı’nda protesto gerçekleştirdi. Ellerinde "Devlet cenazesine hayır" yazan pankart ve flamalar taşıyan gruba, Japonya Anayasal Demokrat Partisi ve Japon Komünist Partisi de dahil olmak üzere muhalefet partilerinden milletvekilleri de destek verdi. Grup tarafından yapılan açıklamada, Abe’nin suikastta adı geçen Birleşme Kilisesi adlı dini grupla olan bağının siyasi geçmişini şüpheli hale getirdiği iddia edilirken, halkın ise Abe’nin başarıları ve karıştığı skandallar konusunda ikiye bölünmüş olduğu vurgulandı. Eski başbakanlar için resmi cenaze töreni düzenlenmesini gerektiren bir anayasa hükmü bulunmadığına dikkat çeken protestocular, kararın mecliste yeterince tartışılmadan alınmasını eleştirdi.

Hükümet açıklamıştı

Japonya’da hükümet, suikast sonucu yaşamını yitiren Abe’ye son vedanın 27 Eylül’de Tokyo’daki Budokan kapalı spor salonunda gerçekleştirilecek resmi cenaze töreni ile yapılacağını duyurmuş, yaklaşık 11.5 milyon dolarlık masrafın devlet bütçesinden karşılanacağı kamuoyuna yansımıştı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno kararın alındığı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Abe’nin siyaset sahnesindeki önemine vurgu yaparak, "Ülkenin en uzun süre görevde kalan başbakanı olan Abe, diğerlerinden farklı liderlik becerileri sergilediği ve bir dizi ciddi iç ve uluslararası meselenin üstesinden gelmek için ağır sorumluluklar üstlendiği için bu kararı verdik" ifadelerini kullanmıştı.

İkinci olacak

Modern Japonya tarihinde eski bir başbakan için düzenlenen tek resmi cenaze töreni, İkinci Dünya Savaşı sonrası geçiş döneminde başbakanlık yapan Shigeru Yoshida için gerçekleştirilmişti. Bir diğer Eski Japonya Başbakanı Yasuhiro Nakasone’nin cenaze töreni ise 2020’de kabine ve Liberal Demokrat Parti (LDP) tarafından ortaklaşa düzenlenmişti. Hükümetin, tören maliyetinin yarısı olan 698 bin dolarlık masrafı üstlendiği kamuoyuna yansımıştı.

Suikasta uğramıştı

Seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde 8 Temmuz’da silahlı saldırıya uğrayan Abe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Abe’nin katil zanlısı, cinayeti annesinin iflasından sorumlu tuttuğu Birleşme Kilisesi adlı bir dini gruba Abe’nin destek verdiğine inandığı için işlediğini söylemişti.