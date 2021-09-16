banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TBB, ‘aykırı’ dedi, bankalar komisyonları geri ödüyor
TBB, ‘aykırı’ dedi, bankalar komisyonları geri ödüyor
Hafta sonu da okul olacak mı?
Hafta sonu da okul olacak mı?
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek

Eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın yargılanmasına devam edildi

Eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Asayiş 16.09.2021, 18:42
Eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın yargılanmasına devam edildi

Eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada Enver Altaylı ve Mehmet Barıner Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken ve tutuksuz yargılanan sanık Seda Chamatzoglou duruşmaya katılmadı.

Haklarında ‘silahlı terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği’ ve ‘siyasi ve askeri casusluk’ suçlarının yer aldığı davanın iddianamesinde, sanıklar Altaylı ve damadı Metin Can Yılmaz’ın Barıner’i yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları ve ABD’deki Halkbank davasını manipüle etme amacı olduğu belirtildi. Chamatzoglou’nun ise Barıner’in yurt dışına çıkarılması için temasta bulunduğu ifade edildi. Barıner’in yurt dışına kaçma ihtimalinin olmadığını söyleyen sanık avukatı, müvekkilinin casusluk yapmadığını ve beraat kararının verilmesini talep etti. Duruşmaya yüz yüze katılarak savunma yapmak isteyen Altaylı’nın talebini kabul eden mahkeme başkanı, duruşmanın diğer celsesini Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülmesine karar verdi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0