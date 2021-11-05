Eski İstihbaratçı Enver Altaylı’nın damadı Metin Can Yılmaz’a 12 yıl hapis cezası

Eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın damadı Metin Can Yılmaz’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Metin Can Yılmaz tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Bugün görülen karar duruşmasında son sözü olarak hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Yılmaz beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, Yılmaz hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 12 yıl hapis cezasına karar verdi. Öte yandan Yılmaz hakkındaki ‘siyasi ve askeri casusluk’ suçundan ise beraat kararına hükmedildi.