banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti

Eski iş arkadaşı tarafından bıçaklandı

Bursa’da ayrıldığı iş yerine konuşmak için giden E.K., eski mesai arkadaşı tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Asayiş 01.04.2021, 15:46
1
Eski iş arkadaşı tarafından bıçaklandı

Bursa’da ayrıldığı iş yerine konuşmak için giden E.K., eski mesai arkadaşı tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay Nilüfer 29 Ekim Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı’ndaki ünlü bir pizzacının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdi K., daha önce çalıştığı iş yerine konuşmak için gitti. Burada eski mesai arkadaşları E. K. ve A. S. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından A.S. cebinden çıkardığı bıçakla eski iş arkadaşı E.K.’yı bacağından yaraladı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, diğer çalışanların kavgayı ayırmak için müdahale ettikleri görüldü. İhbar üzerine olay yerinde giden polis ve sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. E.K.’nin hayatî tehlikesi bulunmazken, Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri şüpheli şahsı suç aleti bıçakla birlikte kısa süre içinde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu