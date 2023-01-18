Eski İran Cumhurbaşkanı Rafsancani’nin kızına 52 ay hapis cezası

İran’da eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi, rejim aleyhinde propaganda yapmaktan 15 ay ve kutsal değerlere hakaret etme suçundan 37 ay olmak üzere toplam 52 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İran’da Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan protestolarda "göstericileri kışkırttığı ve tahrik ettiği" gerekçesiyle 27 Eylül tarihinde gözaltına alınan ve 11 Ekim tarihinde ise "rejim karşıtı faaliyet yürütmek" ve "kamu düzenini bozmak" suçlamalarıyla geçici olarak tutuklanan eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi’nin cezası kesinleşti. Haşimi’nin rejim aleyhinde propaganda yapmaktan 15 ay ve kutsal değerlere hakaret etme suçundan 37 ay olmak üzere toplam 52 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında Faize Haşimi’nin dava dosyasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Söz konusu şahıs rejim aleyhine propaganda yapmak ve kutsal değerlere hakaret etme suçlarından iki ayrı davada hüküm giydi. Sanık ilk davada 15 ay, ikinci davada ise 37 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şu anda da ilk cezasını çekiyor. Genel olarak Tahran eyaletindeki son protestolarda tutuklananların yüzde 98,5’i şu ana kadar serbest bırakıldı ve bu oranın ülke genelinde de aynı olduğu görünüyor” ifadelerini kullandı.

Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi, Mahsa Amini’nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda "göstericileri kışkırttığı ve tahrik ettiği" gerekçesiyle 27 Eylül’de gözaltına alınmıştı. 11 Ekim tarihinde ise İran Yargı Erki Kurumu Sözcüsü Mesud Setayeşi, Faize Haşimi’nin "rejim karşıtı faaliyet yürütmek" ve "kamu düzenini bozmak" suçlamalarıyla geçici olarak tutuklandığını açıklamıştı. Haşimi’nin avukatı Nada Şems ise 10 Ocak’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Haşimi’nin 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ancak mahkemenin kararına itiraz yolunun açık olduğunu ve temyiz edilebileceğini söylemişti.