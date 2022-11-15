Eski icra müdürünün beraat kararını Yargıtay bozdu

Kocaeli Adliyesi eski İcra Müdürü Zafer Neval Yastıoğlu’na evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan açılan davada alınan beraat kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Kararın bozulmasının ardından ilk duruşma bugün Kocaeli Adliyesi’nde görüldü.

Kocaeli Adliyesi Eski İcra Müdürü Zafer Neval Yastıoğlu hakkında, resmi mercileri kullanarak resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan açılan davada 29 Aralık 2014 tarihinde beraat kararı vermişti. İddiaya göre İcra Eski Müdürü Zafer Neval Yastıoğlu öz kardeşi Muhammet Çağlayan’a 34 bin TL borç verdi. Borcunu tahsil edemeyince sahte bir senet düzenleyerek icraya koydu. Kardeşi Muhammet Çağlayan senette bulunan imzanın kendisine ait olmadığını söyleyerek İcra Eski Müdürü Zafer Neval Yastıoğlu hakkında sahte belge ile dolandırıcılık suçundan dava açtı. 2014 yılında beraat eden Zafer Neval Yastıoğlu’nun beraat kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Kararın bozulmasının ardından tekrar dava açıldı. Davanın ilk duruşması Kocaeli Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görüldü. Duruşmaya sanık Zafer Neval Yastıoğlu sağlık durumu sebebiyle katılmazken tarafların avukatları katılım gösterdi. Sanık avukatı savunmasında “Sahte olduğu iddia edilen bonodaki paraya ihtiyacımız yoktur. Biz bu işin içinden gelen insanlarız. Sahte olan bir bonoyu takibe almamız beklenemez. Bu sebeple ilk kararda direnilmesini talep ediyoruz” dedi. Davacı avukatı ise “Sanığın kamu kurum ve kuruluşları araç yapılarak nitelikli dolandırıcılık suçundan ve resmi evrakta sahtecilik suçundan mahkum edilmesine ve vekalet ücretinin karşılanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın bir dahaki duruşmaya getirilerek savunmasının alınmasına karar verdi. Dava ileri bir tarihe ertelendi.