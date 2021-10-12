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Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler evinde ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler Ankara’daki evinde eşi Betül Güler tarafından ölü bulundu.

Asayiş 12.10.2021, 00:09
Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler evinde ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler Ankara’daki evinde eşi Betül Güler tarafından ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca mahallesinde bulunan Vista Bağlıca konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Betül Güler tarafından evinde ölü bulundu. Eşini yatağında hareketsiz bir şekilde bulan Güler’in ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri Güler’in hayatını kaybettiğini belirlerlerken Güler’in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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