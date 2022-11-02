Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’ye 12,5 yıla kadar hapis talebi

Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. Savcılık, Şişli’nin 12,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddia edilen eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki İlknur Özdemir ve Aile Bakanlığı’nın avukatı hazır bulundu. Duruşmaya sanıkların avukatları da katıldı. Duruşmada beyanda bulunan müşteki Özdemir, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatını talep etti.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müştekilerden bir kısmının dini inançları gereği giymiş oldukları kıyafetlerin hedef alındığını, sarf edilen sözlerin ise müştekilerin yaşam tarzına ilişkin tercihlerine hukuka aykırı bir şekilde müdahaleyi oluşturduğunu aktardı. Mütalaada ayrıca, 2020’nin Ocak ayında müştekilerin işlerine son verilmesine yol açan işlemlerin bir süreçte gerçekleşen olayların bütünü olduğu da belirtildi. Açıklanan mütalaada, sanık Yeşim Meltem Şişli’nin zincirleme şekilde ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlarından 3 yıldan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanık Erkan Duyar’ın ise ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Açıklanan mütalaaya karşı beyanda bulunan müşteki Şişli, mütalaaya katıldığını söyleyerek sanıkların cezalandırılmasını isterken, sanık tarafı ise mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ‘şüpheli’ olarak yer aldı. İddianamede, Şişli’nin 19 mağdura karşı, ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame çerçevesinde görülen davada, 18 şikayetçi şikayetinden vazgeçmişti.

Öte yandan hakim, sanıklar Yeşim Meltem Şişli ile Erkan Duyar hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan hazırlanan iddianamenin dava dosyasıyla birleştirildiğini kaydetmişti.