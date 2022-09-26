Eski hükümlü infaz memurunu sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Erzurum’da bir cezaevinde infaz memuru olarak çalışan Turgay Kınalı isimli şahıs, eski bir hükümlü olan Yılmaz Ç. tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

Dün akşam saatlerinde Erzurum’un 50’nci yıl caddesinde İnfaz memuru Turgay Kınalı isimli şahıs eski bir hükümlü olan Yılmaz Ç. tarafından sokak ortasında bıçaklandı. İddiaya göre dün akşam beraber alkol içtikleri bildirilen şahısların arasında bir tartışma çıktı. Daha sonra aralarındaki tartışma büyüyen şahıslardan Yılmaz Ç., Turgay Kınalı isimli şahsı yol ortasında bıçakladı. Yaralı halde yere yığılan Turgay Kınalı’yı olay yerine gelen sağlık ekipleri hastaneye götürdü. Hastanede ise doktorların tüm müdahalesine rağmen Turgay Kınalı hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattıktan sonra Yılmaz Ç.’yi yakaladı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.