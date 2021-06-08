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Eski HDP il eşbaşkanına 11 yıl 6 ay hapis cezası

Eski HDP Şanlıurfa İl Eşbaşkanı Av. Sevda Çelik Özbingöl’e terör propagandası suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Asayiş 08.06.2021, 11:07
Eski HDP il eşbaşkanına 11 yıl 6 ay hapis cezası

Eski HDP Şanlıurfa İl Eşbaşkanı Av. Sevda Çelik Özbingöl’e terör propagandası suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan eski HDP İl Eşbaşkanı Av. Sevda Çelik Özbingöl hakkında karar verildi. Özbingöl’e, örgüt üyeliği, 2911 sayılı yasaya muhalefet ve örgüt propagandası gibi suçlardan toplam 11 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2020 yılında soruşturma kapsamında tutuklanan Özbingöl, geçtiğimiz aylarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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