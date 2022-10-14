banner596

banner547

Son Dakika

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında ’terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek’ suçundan 2,5 yıl hapis cezası verilirken, ’varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit’ suç

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında ’terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek’ suçundan 2,5 yıl hapis cezası verilirken, ’varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit’ suçundan ise suçun yasal unsurları oluşmadığından beraat kararı verildi.

Asayiş 14.10.2022, 12:48
Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında ’terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek’ suçundan 2,5 yıl hapis cezası verilirken, ’varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit’ suç

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında ’terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek’ suçundan 2,5 yıl hapis cezası verilirken, ’varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit’ suçundan ise suçun yasal unsurları oluşmadığından beraat kararı verildi.

Yorumlar (0)