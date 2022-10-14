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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya ile diyaloğun koparılmaması gerektiğini belirterek, “Her iki tarafla da temasta olmakta fayda var. Batı ile Rusya arasında müzakere edilmesi gereken konular var” dedi.
Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında ’terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek’ suçundan 2,5 yıl hapis cezası verilirken, ’varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit’ suç
Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında ’terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek’ suçundan 2,5 yıl hapis cezası verilirken, ’varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit’ suçundan ise suçun yasal unsurları oluşmadığından beraat kararı verildi.
Asayiş 14.10.2022, 12:48
Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında ’terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek’ suçundan 2,5 yıl hapis cezası verilirken, ’varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit’ suçundan ise suçun yasal unsurları oluşmadığından beraat kararı verildi.