Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, beraatine karar verildi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, yaptığı bir söyleşi nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Başbuğ’u beraatına karar verdi.