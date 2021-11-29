Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Büyükberber hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleyman Büyükberber hakkında ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’ suçundan dava açmıştı. Açılan davanın iddianamesinde Büyükberber’in üniversitede işe aldığı 190 kişinin FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilmiş ve ihraç edilmişlerdi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Büyükberber katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Mütalaa için söz alan savcı, Büyükberber’in FETÖ irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarıldığını, 95’i ByLock kullanıcısı olmak suretiyle 190 örgütle irtibatı olan personeli üniversiteye işe başlattığı, tanık beyanlarının da bu durumu doğruladığını söyledi. FETÖ yöneticisi olarak değerlendirilmediği fakat örgüt içerisinde yer aldığını belirterek ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma talebinde bulunan sanık avukatının isteğini kabul eden mahkeme duruşmayı erteledi.