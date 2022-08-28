Eski fabrikayı soyarken yakayı ele verdiler

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde eski bir fabrikada hırsızlık yapan 3 şüpheli, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı olan Çaycuma İlçe Jandarma ekiplerince, dün ilçede bulunan eski bir fabrika binasında hırsızlık yaptıklarından şüphelenilen 3 şahıs, kaçmaya çalıştıkları esnada yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin incelemesi sonucunda, olay yerinde çaldıkları malzemeleri götürmek üzere bulunan kamyonette; 5 adet eşya dolabı, 1 adet elektrik panosu, 2 adet kapı kasası ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına verilen ifadenin ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.