Eski eşinin akrabası tarafından camide namaz kılarken vuruldu

Gaziosmanpaşa’da bir kişi aile meseleleri yüzünden eski eşinin akrabası tarafından camide namaz kıldığı esnada vuruldu. Ağır yaralanan H.İ.G., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Cinayet zanlısı C.U.’nun karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olay, saat 13.30’da Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1149. Sokak’ta bulunan Paşaçayırı Camii’nde meydana geldi. İddiaya göre, öğle namazı için camiye gelen H.İ.G., namaz kıldığı esnada eski eşinin amcaoğluyla karşılaştı. Karşılaşmanın sonunda geçmişten gelen sorunlar nedeniyle C.U., eski damatları H.İ.G.’yi namazdayken vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay sonrası silahlı saldırıyı gerçekleştiren C.U., kaçarken H.İ.G. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Vuran kişi teslim oldu

Olayı gerçekleştiren C.U.’nun daha sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan ve ağır yaralı olan H.İ.G.’nin hastanedeki tedavisi sürüyor.