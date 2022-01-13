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Eski eşini yakan koca tutuklandı: “Şişeyi fırlattım, elimdeki sigarayı ağzıma götürünce sıvı alev aldı”

Ordu’da, 5 ay önce boşandığı 2 çocuğunun annesi eski eşini yanıcı madde dökerek yakan şahıs tutuklandı. Eski koca ifadesinde “Şişeyi fırlattım, elimdeki sigarayı ağzıma götürünce sıvı alev aldı” savunmasında bulundu.

Asayiş 13.01.2022, 16:11
Eski eşini yakan koca tutuklandı: “Şişeyi fırlattım, elimdeki sigarayı ağzıma götürünce sıvı alev aldı”

Ordu’da, 5 ay önce boşandığı 2 çocuğunun annesi eski eşini yanıcı madde dökerek yakan şahıs tutuklandı. Eski koca ifadesinde “Şişeyi fırlattım, elimdeki sigarayı ağzıma götürünce sıvı alev aldı” savunmasında bulundu.

Olay, Fatsa ilçesine bağlı Dolunay Mahallesi’nde dün (12 Ocak) tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen (38), 10 yıllık eşi Erkan Emiroğlu’dan (38) 5 ay önce boşandı. Sözkesen, dün sabah saatlerinde çocuklarını okula bıraktıktan sonra evine geldi. Bu sırada, evin kapısında bekleyen eski koca ile Elvan Sözkesen arasında tartışma çıktı.

Komşularının yardımı ile söndürüldü

İddiaya göre Emiroğlu, yanında getirdiği jel tutuşturucuyu kadının arkasından üzerine dökerek ateşe verdi. Baniden tutuşan ve alevler içinde kalan genç kadın, çığlık atarak komşularından yardım istedi. Komşuları tarafından banyoya götürülerek suyla söndürülen genç kadın ölümden döndü. Elvan Sözkesen, burada ilk müdahalesinin ardından önce Fatsa Devlet Hastanesi’ne, sonrasında ise hayati tehlike kaydı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi.

Konuyla ilgili olarak Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştiren eski koca Erkan Emiroğlu, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucunda kısa sürede yakalandı, bu sabah saatlerinde ise Fatsa Adliyesi’ne sevk edildi.

“Şişeyi fırlattım, elimdeki sigarayı ağzıma götürünce sıvı alev aldı”

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tutuklanma talebi ile Fatsa Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Erkan Emiroğlu’nun buradaki ifadesinde, maddi konularla ilgili eski eşiyle tartıştığını belirterek, “Eski eşim ‘evi satacağım’ diyordu, ben de ’satma’ dedim. Bunun üzerine tartıştık. Maddi nedenlerden dolayı aramızda tartışmalar çıkıyordu. Tartışma esnasında yerdeki pet şişeye uzandım ve elime aldım, sonrasında da kendisine fırlattım. Elimde olan sigarayı ağzıma götürdüğüm esnada fırlattığım sıvı alev aldı. İçerisinde yanıcı madde olduğunu bilmiyordum” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Öte yandan Erkan Emiroğlu, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi, Elvan Sözkesen’in ise tedavisi sürüyor.

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