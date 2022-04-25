Eski eşini tabancayla öldüren sanığa müebbet hapis talebi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 9 Aralık 2020 günü eski eşi Fulya Öztürk’ü (35) çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun (33), hakkında savcı mütalaa verdi. Savcı, Baştosun için ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep ederken, celsede konuşan tutuklu Baştosun, “Kızımı bu kötü dünyada hem annesiz hem babasız bıraktığım için çok pişmanım” dedi.

Olay, 9 Aralık 2020 tarihinde Karabağlar ilçesindeki bir pastanede yaşandı. 1’i ilk eşinden olmak üzere 2 çocuk annesi Fulya Öztürk’ün yanına, bir süre önce boşandığı ve birlikte yaşadığı Hasan Ozan Baştosun geldi. Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıkarken, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Baştosun, yanında bulunan tabancasıyla Öztürk’e ateş etti. Vücuduna mermiler isabet eden Öztürk yere yığılırken, Baştosun aracıyla beraber olay yerinden kaçtı. Pastane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk’ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Fethiye’de toprağa verildi. Olaydan sonra teslim olan Hasan Ozan Baştosun, Öztürk’ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söylerken, sevk edildiğini adliyede tutuklandı. Baştosun hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

“Kızımı bu kötü dünyada hem annesiz hem babasız bıraktığım pişmanım”

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına bugün devam edilen tutuklu sanık Baştosun, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Fulya Öztürk’ün ailesi ve taraf avukatlarının mahkeme salonunda hazır bulunduğu davada ilk olarak önceki celselerde istenen bilirkişi raporu okundu. Raporda, sanığın telefonunda yapılan incelemede olayda kullanılan silahın olay gününden önce ekran görüntüsü olduğu belirtildi. Raporun okunmasının ardından söz alan sanık Hasan Ozan Baştosun, ‘pişman’ olduğunu belirterek, “Vaktinizi çaldığım için pişmanım. Herkesten özür diliyorum. 15-16 yaşındaki kızları fuhuşa sürükleyen insanlarla birlikte olduğum için utanıyorum. Kızımı bu kötü dünyada hem annesiz hem babasız bıraktığım için, abimi bu hayat mücadelesinde yalnız bıraktığım için de pişmanım. Maktulün ailesinden özür dilerim. Vereceğiniz her cezaya razıyım” ifadelerini kullandı.

Dava 15 gün ertelendi

Sanığın konuşmasının ardından savcı, esas hakkın mütalaasının hazır olduğunu söyledi. Toplanan deliller ve ifadelerle birlikte savcı, sanık Baştosun’un ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Taraf avukatları ise esas hakkında mütalaaya ilişkin savunma hazırlamak için süre istedi. Avukatların talebini kabul eden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 9 Mayıs 2022 tarihine erteledi.