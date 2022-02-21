Eski eşini öldürüp yol kenarına bırakan adama müebbet hapis cezası

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde boşandığı eşi Fatma Abravcı’yı bıçakla öldürdükten sonra yol kenarına bırakan Yasin T.’ye müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müştekiler, sanık ve müşteki avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Yasin T. de davaya SEGBİS ile katıldı. Cumhuriyet Savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ederek, tutuklu sanık Yasin T.’nin "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmaya SEGBİS ile katılan Yasin T. ifadesinde, “Ben kimseyi planlayarak öldürmedim. Ben kendisine para verecektim. Bana sürekli hakaret ediyordu ve seni karından ayıracağım diyordu. Ben de bir an kendimi kaybettim. Olayı gerçekleştirdim ama pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Bıçaklanarak öldürülen Fatma Abravcı’nın yakınlarından S.A. da mahkemede verdiği ifadesinde, “Adalet yerini bulsun. İnsanın doğma ve rahatça yaşama hakkı var. Yaşama hakkını kimse elinden alamaz” dedi.

Mahkeme heyeti Yasin T.’ye kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, Saraybosna Mahallesi’nde 2 Nisan’da, bir kadının yol kenarında hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği tespit edilemeyen talihsiz kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Cinayet dedektifleri 4 bin 500 saat güvenlik kamerası incelemişti

Olayın ardından geniş çapta çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın olay yerine plaka ve modeli belirsiz koyu renkli bir araçla geldiğini, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı belirledi. 4 bin 500 saatlik kamera görüntüsü izleyen ve yaklaşık 50 kilometrelik alanda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüpheli otonun mahalleler arasında daha çok kamera olmayan ara sokaklar ile karanlık yerleri kullanarak geçtiğini tespit etti. Yapılan titiz kamera çalışması sonucunda aracın en son Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’ne girdiğini belirleyen ekipler, mahallede fiziki ve kamera çalışmasını derinleştirdi. Ekipler, aracın mahallede bulunan bir apartman bahçesinde park halinde buldu.

Cinayeti işleyen boşandığı eşi çıktı

Araç ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda aracın sahibinin Yasin T. (40) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheli şahsı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Kimliği tespit edilemeyen bayan cesedi ile ilgili olarak şüpheli Yasin T.’nin arasındaki durum araştırıldığında ise, cesedin Yasin T.’nin daha önce boşandığı Fatma Abravcı’ya (33) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Yasin T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(EK