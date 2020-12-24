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Eski eşini öldürüp kendini vuran şahıs hastanede öldü
Konya’da boşandığı eski karısını sokak ortasında silahla vurarak öldüren, ardından kendisini de vuran Muhammet Karadayı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Asayiş 24.12.2020, 20:46
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Konya’da boşandığı eski karısını sokak ortasında silahla vurarak öldüren, ardından kendisini de vuran Muhammet Karadayı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, 21 Aralık’ta merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalımescit Sokak’ta meydana geldi. Muhammet Karadayı (26) boşandığı eski eşi Esma Nur Karadayı ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Karadayı yanında getirdiği tabanca ile Esma Nur Karadayı’nın başına ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla kendi başına ateş etti. Ağır yaralanan Muhammet Karadayı ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi’ne, ardından Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Karadayı, 3 gündür tedavi altında tutulduğu hastanede hayatını kaybetti.
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