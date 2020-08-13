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Eski eşini öldürmek isteyen firari koca tutuklandı
ANKARA’DA CEZAVİNDEN FİRAR EDİP ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN SORGUN’A GELEN ŞAHIS TUTUKLANDI
Asayiş 13.08.2020, 14:44
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Eski eşini öldürmek için cezaevinden kaçan firarı koca tutuklanarak Yozgat E-Tipi Cezaevine gönderildi.
Ankara’da cezaevinden firar edip, eski eşini öldürmek için Yozgat’ın Sorgun ilçesine giden 41 yaşındaki Ecevit Kıymaz, Sorgun’da yakalanarak gözaltına alındı. Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğinde yapılan işlemlerini ardından tutuklanarak Yozgat E-Tipi cezaevine gönderildi. Kıymaz’ın iki gün önce firar ettiği ve üzerinde, eski eşi Ayşe O.’nun adresinin yazılı olduğu not kağıdı bulunduğu belirtildi.
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