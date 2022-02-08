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Eski eşini kızının gözü önünde 5 kurşunla yaralayan zanlı hâkim karşısında

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde kızının önünde 1 yıl önce boşandığı eşi Duygu Şeker’i silahla ağır yaralayan Kamil Özkan’ın yargılanmasına başlandı.

Asayiş 08.02.2022, 16:17
Eski eşini kızının gözü önünde 5 kurşunla yaralayan zanlı hâkim karşısında

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde kızının önünde 1 yıl önce boşandığı eşi Duygu Şeker’i silahla ağır yaralayan Kamil Özkan’ın yargılanmasına başlandı.

Olay, geçen yıl temmuz ayında meydana gelmişti. Duygu Şeker (34), boşandığı eşi Kamil Özkan (39) ile ortak velayeti bulunan kızı E.İ.Ö.’yü Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Koyunağılı Mahallesi’ndeki evinden almaya gitti. Bu esnada eve gelen Kamil Özkan, eski eşi Duygu Şeker’e yanında taşıdığı tabancayla 6 kez ateş etti. Mermilerden 5’i vücuduna isabet eden kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Şeker’i ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürdü. Olayın ardından evden kaçan Kamil Özkan, bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Kamil Özkan hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis istendi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Kamil Özkan mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Hâkim karşısında ilk kez savunma yapan Kamil Özkan, eski eşi Duygu Şeker’i öldürme kastının bulunmadığını söyledi.

“Çantasıyla uğraşırken silahın kabzasını tuttuğunu ve çıkardığını gördüm”

Hakkındaki ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasını reddeden sanık Kamil Özkan, “Çocuğumuz boşandığımızdan bu yana benim yanımda kalıyor. Velayeti ortaktır. Olay günü, eski eşim Duygu, eniştesi ve tanımadığım iki kişi daha iki araba ile evime geldiler. Eski eşim kızımı alacaktı. Kızımı uyandırdım hazırladığım valizi Duygu’ya vermek istedim ancak almadı. Yukarı çıkıp kızımı çağırdım. Benim arkamdan annem ve kızım geldi. Duygu, sürekli omzunda asılı çantası ile uğraşıyordu. Tuhaf hareketleri vardı. Çanta ile uğraşırken silahın kabzasını tuttuğunu ve çıkardığını gördüm. Bende meskende bulundurma ruhsatlı tabancamı belimden çıkarıp ona doğru ateş ettim. Aramızda 3-4 metre mesafe vardı. Sağ elinin olduğu yere doğru ateş ettim. Ateşlediğim mermiler vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Sendeleyip yere düştü. Ben, silahımı çıkarırken kızıma ve anneme içeriye girmelerini söyledim. Ambulans çağırdım. Jandarmaya teslim oldum. Bilerek ve isteyerek eski eşimi yaralamadım. Kendimi savunma amaçlıydı. Böyle olmasını istemezdim” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Kamil Özkan’ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 28 Nisan tarihine erteledi.

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