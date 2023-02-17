Eski eşini kemerle boğan şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Sinop’un Boyabat ilçesinde boşandığı eşini kemerle boğarak öldüren eski koca, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Olay, 7 Nisan 2022’de Boyabat ilçesinde meydana geldi. Zeynep Gıcık(38), kalan eşyalarını almak için 3 ay önce boşandığı Birol Çaylak’ın oturduğu eski evine gittiği sırada, ikili arasında tartışma başladı. Eski eşine saldıran Çaylak, Gıcık’ı kemerle boğarak öldürdü. Cinayetin ardından polis tarafından evin yakınında yakalanan Birol Çaylak tutuklandı.

Ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı

Boyabat Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Birol Çaylak tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık Birol Çaylak’a ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Ayrıca sanığın cezasında ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal indirimi’ uygulanmadı.