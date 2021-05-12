Eski eşini beyzbol sopası ile döven zanlı tutuklandı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde eski eşini sokak ortasında beyzbol sopası ile acımasızca darp eden zanlı tutuklandı.

Olay, 3 Mayıs Pazartesi günü Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ş. adlı şahıs, 1 yıl önce boşandığı eski eşi Efsun H.’den 2 bin TL borç istedi. Efsun H.’nin olumsuz cevap vermesi üzerine telefondan hakaretler savuran G.Ş, 5 gün sonra eski eşinin evinin önüne gitti. Bir süre bekleyen G.Ş., çöp atmak için dışarı çıkan eski eşini beyzbol sopasıyla acımasızca darp etmeye başladı. Dakikalarca eski eşini beyzbol sopası darp eden G.Ş., Efsun H.’nin elindeki telefonu, ev ve arabasının anahtarlarını alarak olay yerinden uzaklaştı.

Acımasızca darp etti

Genç kadının darp edildiğini görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Efsun H. hastaneye kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan G.Ş. ise ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca denetimli olarak serbest bırakıldı.

Yeniden gözaltına alınan G.Ş., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Darp anları güvelik kameralarına yansıdı

Bir binanın güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerde, çöp atmaya çıkan Efsun H., elinde beyzbol sopası ile eski eşinin kendisine doğru ilerlediğini görünce kendini yere bırakıyor. Hızla yaklaşan G.Ş. ise yere düşen Efsun H.’yi acımasızca darp etmeye başlıyor. Dakikalarca süren darp sonrasında G.Ş., elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaşıyor. Durumu gören vatandaşlar ise darp edilen genç kadının yardımına koşuyor. Görüntülerde Efsun H.’nin elindeki çöpü attığı andan sonra yanına koşarak gelen şahısın Efsun H.’yi darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.