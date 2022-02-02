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Eski eşine ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı
Eskişehir’de eski eşinin evini basıp babasını darp eden ve sürekli ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı.
Asayiş 02.02.2022, 18:15
Eskişehir’de eski eşinin evini basıp babasını darp eden ve sürekli ölüm tehditleri savuran şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, Eskişehir’de yaşayan Emel Şimşek (36), 7 yıl önce gördüğü şiddet sebebiyle ayrıldığı eski eşi Gökhan T.’den (34) ölüm tehditleri alıyordu. Geçtiğimiz hafta 6 arkadaşıyla birlikte eski eşi Emel Şimşek’in evini basan ve babasını darp eden Gökhan T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Gökhan T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.