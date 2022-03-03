banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyuldu!
Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyuldu!
Kimlik belgelerinde yeni dönem başladı
Kimlik belgelerinde yeni dönem başladı
Rus donanması Kırım açıklarında
Rus donanması Kırım açıklarında
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!

Eski Devlet bakanı Azimet Köylüoğlu'nu bakın nasıl dolandırdılar!

1991 yılında SHP'den milletvekili olan Azimet Köylüoğlu, 50. hükümette insan haklarından sorumlu devlet bakanlığı görevini yürütüyordu. Telefon dolandırıcılarına 500 bin TL kaptıran, 15 milyon lirasını da son anda kurtaran Eski Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Köylüoğlu ifadesinde, ''20 gün boyunca bana ve yakınlarıma ait bilgileri tarafıma söyleyip, yakınlarım üzerinden beni tehdit ve hakaretlerle baskı altına aldılar'' dedi.

Asayiş 03.03.2022, 12:34
Eski Devlet bakanı Azimet Köylüoğlu'nu bakın nasıl dolandırdılar!

İstanbul Bebek'te 79 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Demirel'in 10 günde 10 milyon, ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın da 500 bin lira ve altınlarını alan telefon dolandırıcılarının son kurbanı Eski Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu oldu.

82 yaşındaki eski bakan, kendisini arayan ve savcı ile polis numarası yapan dolandırıcılara bankalardaki tüm birikimini kaptırdı. Eski bakan, az daha oğluna ait İstanbul Sarıyer İstinye'de lüks bir sitede yaklaşık 15 milyon liralık dairesini de dolandırıcılara devrediyordu. Evin satışı vekalette sorun çıkınca yapılamadı. Köylüoğlu, avukatı aracılığıyla güvenlik güçlerine sunduğu şikayet dilekçesinde nasıl dolandırıldığını ve yaşadığı kabus dolu 20 günü anlattı.

DEVLET ADINA YÜRÜTÜLEN OPERASYONDA KİMLİĞİNİZ KULLANILDI

Sabah gazetesinin haberine göre, kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Galip Öztürk olarak tanıtan bir kişi ve daha sonra devreye giren kişiler, 'Devlet adına yürütülmekte olan bir operasyon sırasında sizin kimlik bilgileriniz kullanıldı. Bu durumun farkındayız. Bu kişileri yakalamak üzere operasyon gerçekleştireceğiz. Sizden yardım talep ediyoruz' dediklerini ve kendisinin de kabul ettiğini söyledi. 

Eski bakan servetini dolandırıcılara kaptırdı3. Sayfa

"PARALARIMIN SERİ NUMARALARI ALINACAKMIŞ"

Köylüoğlu ifadesinde, "Bana, 'Ben emir verinceye kadar internet bankacılığını kullanma' dediler. Kendisini Antalya Asayiş Şube Başkomiseri İhsan Demir olarak tanıtan dolandırıcı ise, operasyondan sonra zararımın örtülü ödenekten giderileceğini, can ve mal güvenliğimin devlet garantisinde olduğunu söyledi. Benim vereceğim paraların seri numaraları alınacak, operasyon yapılacak kişilere yem olarak gönderilecekmiş. Suçlular operasyonla suçüstü yakalanacak ve operasyon bittiğinde zararımı tazmin edeceklerini söylediler" dedi. 

"KİMLİK NUMARAMIN SON 3 HANESİNİ DEĞİŞTİRECEKLERDİ"

Dolandırıcıların kimlik numarasının son 3 hanesini güvenlik amacıyla değiştirileceğini söylediklerini belirten Köylüoğlu, "Banka hesaplarımdan bilgim, iznim olmadan Ferhat Söğütlü ve Yusuf Yıldırım isimli kişiler internet bankacılığı üzerinden vadeli hesapları kapattırdı. Bana ait hesaplar arasında aktarma yaparak yine vadeli döviz hesabını da liraya çevirttirerek havale yaptılar" ifadelerini kullandı. 

KRİPTO PARA HESABI AÇMIŞLAR

Eski bakan ayrıca üzerine kripto para alım satım işlemlerine aracılık eden bir siteden hesap açtıklarını ve paraları buraya havale ettiklerini söyledi. 

"TELEFONUMU KENDİLERİNİNKİYLE EŞLEŞTİRDİLER"

Telefonuna yapılan müdahalelerle internete girmesinin önüne geçildiğini söyleyen Köylüoğlu, "Banka hesabımdan para çıkışı yapılınca bana mesaj geliyordu ancak, telefonumu bu kişilerle eşleştirdiğim için hesap hareketlerimdeki işlem bilgilendirmesi benim telefonlarıma gelmiyordu. Hatta telefonum bozuldu ve yeni telefon almak zorunda kaldım. Beni şifre değişimi için 2 kez bankaya gönderdiler" dedi. 

"20 GÜN BOYUNCA TEHDİT VE HAKARETLERLE YAŞADIM"

20 gün boyunca kendisinin ve yakınlarının bilgileriyle tehdit ve hakaretlerle yaşadığını belirten Eski Bakan Köylüoğlu, "20 gün boyunca bu şekilde yaşadım. Bu süreç boyunca İzmir Foça'da tek başıma yaşıyordum. Kimseden yardım alamadım. Kurdukları baskıyla, sağlıklı kararlar vermeme engel oldular" ifadelerini kullandı. 

SAAT BAŞI 'ALO'

Köylüoğlu, dolandırıcıların bir telefonunu sürekli açık bırakmasını söyledilerini, eğer telefon kapanırsa, saat başlarında arayıp 'Alo' demesi gerektiğini söyledi. 

"KAPI VE PENCERELERİ KAPATTIRDILAR"

Köylüoğlu ifadesinde, "Evimin pencere ve kapılarını kapatmamı, evde oturmamı söyleyen bu kişilerin aralıksız bir şekilde kontrolü ve baskısı altında kaldım. Oğlumun üzerine olan Sarıyer'de lüks bir sitede bulunan ev, bu kişilerin belirleyeceği kişilere satışını yapmam için beni zorladılar. Bu sebeple İstanbul'a Sarıyer Tapu Dairesi'ne gittim. Vekalette sorun çıkınca gerçekleşmedi ve oğlumun yanına gittim" dedi. 

(Sabah)

#Azimet Köylüoğlu
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18