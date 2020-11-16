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Eski damadı tarafından yaralanan kişi kurtarılamadı

Malatya’da eski damadı tarafından yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 16.11.2020, 10:37
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Eski damadı tarafından yaralanan kişi kurtarılamadı

Malatya’da eski damadı tarafından yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün Malatya merkez Salköprü Mahallesi Buhara Caddesi otobüs durağı önünde meydana gelmişti. Müşteki İrfan Hüseyinoğlu husumetli olduğu eski damadı şüpheli İ.E. tarafından her iki bacağından yakın mesafeden tüfekle ateş edilmek suretiyle yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İrfan Hüseyinoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli ise kaçmaya çalışırken İstasyon virajı emniyet kavşağında suç aleti tüfek ile birlikte yakalanırken, tahkikatın sürdüğü kaydedildi.
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