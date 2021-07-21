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Eski damadı tarafından bıçaklanan federasyon başkanı hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çıkan tartışmada eski damadı tarafından bıçaklanan Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun, hayatını kaybetti.

Asayiş 21.07.2021, 16:31
Eski damadı tarafından bıçaklanan federasyon başkanı hayatını kaybetti
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çıkan tartışmada eski damadı tarafından bıçaklanan Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun, hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1818 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. isimli şahıs, çocuğunu almak için 2 ay önce boşandığı eski eşinin evine gitti. Burada İ.G. ile eski eşinin babası olan Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun (51) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eski damadı İ.G. tarafından bıçaklanan Olgun, ağır yaralandı. Çıkan kavgaya taraflar karıştı ve 4 kişi daha yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Olgun, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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