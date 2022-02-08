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Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakim karşısına çıktı

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında söylediği ‘vali militan, kaymakam militan’ sözleri nedeniyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Şimşek savunmasında, "Amacım kimseyi zan altında bırakmak değildir" dedi.

Asayiş 08.02.2022, 23:05
Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakim karşısına çıktı

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında söylediği ‘vali militan, kaymakam militan’ sözleri nedeniyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Şimşek savunmasında, "Amacım kimseyi zan altında bırakmak değildir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22’nci dönem Milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında ‘vali militan, kaymakam militan’ sözleri nedeniyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Berhan Şimşek ve taraf avukatları hazır bulundu.

Berhan Şimşek savunma yaptı

Duruşmada savunma yapan sanık Berhan Şimşek, "Söz konusu programa ’militan devlet’ başlığının tartışılması için davet edildim ve bu konuyu yorumlamak için örnekler verdim. Amacım kimseyi zan altında bırakmak değildir, emek verenleri suçlamak değildir. İddia konusu sözleri sarf ettikten sonra, sunucu sorduğunda genelleme yapmanın doğru olmayacağını da programda belirttim. İddianamede, Türk Dil Kurumu’ndaki üç anlamından bahsedilmiş, ben kesinlikle üçüncü anlamı olan ‘mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapana taraftar’ anlamıyla bu sözü sarf etmedim. Benim ‘illegal bir şekilde davranıldığı’ şeklinde ifade etmem mümkün değildir" dedi.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmedi

Son 1 yılda 14 farklı hesaptan ölüm tehditleri aldığını da iddia eden sanık Şimşek savunmasının devamında, "Ben ‘adalet yerini bulsun, gerekirse kıyamet kopsun’ düşüncesini savunan biriyim. Milletvekiliyken silah başvurusu yapmamama rağmen bu tehditlerden sonra silah başvurusu yaptığımı ancak bu başvurumun olumlu sonuçlanmadığını da belirtmek istiyorum. Ayrıca hakkımdaki hükmün açıklanmasının da geri bırakılmasını kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Müvekkil, siyasi kimliği bulunduğundan bir eleştiri yapmıştır"

Duruşmada sanık avukatı yaptığı savunmasında, "Müvekkilim, ana muhalefet partisinde milletvekilliği yapmış, İstanbul İl Başkanlığı yapmış siyasi bir kimliği olan kişidir. Eleştiri yapabilir, ifade, düşünce özgürlüğü kapsamında normal bir vatandaştan daha ağır eleştiriler de yapabilir. Müvekkil, siyasi kimliği bulunduğundan bir eleştiri yapmıştır ve bu, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. ‘Militan’ sözcüğünün anlamına bakıldığında aşağılama içermediği, eleştirisel olduğu kanaatindeyiz" diyerek müvekkilinin beraatını talep etti.

Müşteki İçişleri Bakanlığı avukatı ise davaya katıma taleplerinin olduğunu, suçun unsurlarının oluştuğunu, sanığın söz konusu beyanlarının eleştiri ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aştığını söyleyerek sanık Berhan Şimşek’in cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, davaya katılma talebinin kabul edilmesini ve eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme, müşteki kurumun katılma talebinin kabul edilmesine ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na mütalaasını sunması için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Berhan Şimşek’in 22 Ocak’ta katıldığı bir programda ‘vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan, alınan kararları görüyoruz’ şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, ‘militan’ kelimesinin ‘yasa dışı yollarla mücadele eden, savaşan ve bir siyasal örgütün etkin üyesi’ olması anlamını taşıdığı, Şimşek’in söylediği sözlerin ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Devletin Yargı Organlarını Aşağılama’ suçunu oluşturduğu aktarıldı. İddianamede, Berhan Şimşek’in ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılama’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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