Eski çalıştığı iş yerinin kasasından para çalan hırsız kamerada
Beyoğlu’ndaki eski iş yerinin kasasından 11 bin 450 TL çalan şüpheli kameralara saniye saniye yansıdı. Konuyla ilgili yakalanan şüpheli yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Beyoğlu’ndaki eski iş yerinin kasasından 11 bin 450 TL çalan şüpheli kameralara saniye saniye yansıdı. Konuyla ilgili yakalanan şüpheli yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Olay geçtiğimiz aylarda Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şüpheli şahıs, iş yerinin kasasından 11 bin 450 TL çaldı. İş yerin sahibin ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Yapılan inceleme neticesinde hırsızlık suçunu, iş yerinin eski çalışanı olan A.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Tespiti yapılan şüpheli kısa süre içerisinde bir sokak içerisinde belirlenerek yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs, "İş yerinden Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
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