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Eski çalışan girdiği marketi önce soydu sonra yaktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde hırsızlık için bir markete giren eski çalışan, kasadaki paraları aldıktan sonra marketi ateşe verdi.

Asayiş 29.05.2022, 01:25
Eski çalışan girdiği marketi önce soydu sonra yaktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde hırsızlık için bir markete giren eski çalışan, kasadaki paraları aldıktan sonra marketi ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerinde bulunan bir markete giren A.C., iddiaya göre kasadaki paraları aldıktan sonra marketi ateşe vererek kaçtı. Alarm sisteminin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de kaçan A.C.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan şahsın kaçarken marketten çaldığı paraları yola saçtığı tespit edilirken polis, paralar ve markette inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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