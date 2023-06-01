Eski Boydak Holding yöneticisinin eşinin yeniden yargılandığı davada karar değişmedi

Eski Boydak Holding yöneticisi Şükrü Boydak’ın eşi Aliye Boydak’ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldığı dosya Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülürken, davada karar değişmedi.

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Aliye Boydak katılmazken, avukatı duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Aliye Boydak’ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise esasa ilişkin savunmasında, duruşmada dinlenen tanıkların ifadelerinin doğru olmadığını söyleyerek, müvekkilinin beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Aliye Boydak’a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.