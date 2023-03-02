Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’a 154 yıla kadar hapis talebi

Beşiktaş Belediyesine yönelik ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçlarına ilişkin aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın da bulunduğu 17 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Hazinedar’ın 154 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının ‘irtikap’ ve ‘rüşvet’ suçlarını işlediği iddiasıyla aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın da bulunduğu 17 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Hazinedar’ın 2014 yılı Mart ayında yapılan yerel seçimlerde Beşiktaş Belediyesi Başkanı olarak seçildiği, Hazinedar’ın Beşiktaş Belediye Başkanı olduktan sonra İmar İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi’yi görevlendirdiği aktarıldı.

Onaya gitmeden önce Sipahi’nin onayından geçmesinin istendiği kaydedildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Sipahi’nin hakkında yürütülen soruşturmalar olması nedeniyle görevinden alınması için partiden Hazinedar’a baskı yapıldığı, şüpheli Hazinedar’ın ise bu baskılara dayanamayarak Sipahi’yi başkan yardımcılığı görevinden aldığı kaydedildi. İddianamede, Beşiktaş Belediyesinde imar konularından sorumlu kişinin Belediye Başkan Yardımcısı sanık Rifat Örnek olduğu, resmiyette yetkisi olmayan Sipahi’ye de belediyenin 4.Ökatında özel bir makam odası tahsis edildiği, ayrıca imar başvurularının evrak işlemleri tamamlandıktan sonra şüpheli Rifat Örnek’e onay işlemine gitmeden önce Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi’nin onayından geçmesinin istendiği kaydedildi.

Şüphelilerin akraba ve dostları çalışır gibi gösterilerek maaş ödemesi yapıldığı aktarıldı

Şüpheli Sipahi’ye, şüpheli Hazinedar tarafından yasal olmadığı halde imar konularında fiili olarak denetim yapma yetkisi verildiğinin anlatıldığı iddianamede, müştekilerden ‘bağış’ adı altında toplanan paraların usulüne uygun ve hukuk kuralları çerçevesinde harcanmadığı, yatırılan paraların büyük bir kısmının Beltaş Vakfı Mütevelli Üyesi olan Belediye Başkanı ve başkan yardımcılarına ‘huzur hakkı’ adı altında dağıtıldığı, şüphelilerin akrabaları veya dostlarına da, Beltaş Vakfında danışman ve avukat sıfatıyla çalıştığı gösterilerek maaş ödemesi yapıldığı belirtildi.

Hazinedar’ın belediyeyi halka hizmet etmekten çıkarıp ticarethane gibi işletmeye başladığı belirtildi

Beltaş Vakfına ‘bağış’ adı altında para yatırılması halinde hiçbir evrak talep edilmeden ve şartları sağlayıp sağlamadığına bakılmadan iş yerlerine ruhsat verildiğinin aktarıldığı iddianamede, şüpheli Hazinedar’ın Beşiktaş Belediyesini bir şirket gibi yönettiği, belediyeye kendi eş ve dostlarını alarak aile şirketi statüsüne soktuğu, belediyeyi halka hizmet etmekten çıkarıp ticarethane gibi işletmeye başladığı, halkın her başvurusunda işlem yapılmasını sağlamak için ’bağış’ yatırılmasını zorunlu tuttuğu kaydedildi.

154 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede; şüpheli Murat Hazinedar’ın ‘irtikap suçuna teşebbüs etmek’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlarından toplamda 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddiananamede, şüpheli Hüseyin Avni Sipahi’nin aynı suçlardan 43,5 yıldan 96 yıla kadar, şüpheli Rifat Örnek’in 29 yıldan 62 yıla kadar, Çetin Kırışgil’in 10 yıldan 20 yıla kadar, diğer sanıkların ise 4 yıl ile 37 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.