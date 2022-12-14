Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar İstanbul’a getirildi

Beşiktaş Belediyesindeki ’rüşvet’ soruşturması çerçevesinde firari olarak aranan ve dün akşam Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanan eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar İstanbul’a sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Beşiktaş Belediyesinin eski yönetimine operasyon başlatılmıştı. Firari olarak aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar akşam saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hazinedar, Tosya Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin gece saatlerinde İstanbul’a sevk edildi.

Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, gece saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sevk edilen Hazinedar, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Hazinedar’ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.