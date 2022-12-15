Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar’ın yakalandığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalanan Beşiktaş Belediye eski Başkanı Murat Hazinedar’ın yakalanma anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Beşiktaş Belediyesinin eski yönetimine operasyon başlatılmıştı. Soruşturmada firari olarak aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, önceki gün, akşam saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Hazinedar’ın Tosya Sanayi Sitesi’nde yakalanma anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, polis ekiplerinin Hazinedar’ın içinde bulunduğu aracı durdurduğu görülüyor. Araçtan indirilerek işlemleri yapılan Hazinedar, daha sonra polis aracına götürülüyor.