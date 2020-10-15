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Eski belediye başkanı tarlasında öldürüldü
NİĞDE’DE ESKİ ELMALI BELEDİYE BAŞKANI MAHMUT DURAK (66) KENDİSİNE AİT TARLADA PSİKOLOJİK SORUNLARI OLAN 83 YAŞINDAKİ ALİ T. TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ.
Asayiş 15.10.2020, 12:23
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Niğde’de eski Elmalı Belediye Başkanı Mahmut Durak, kendisine ait tarlada psikolojik sorunları olan Ali T. tarafından öldürüldü.
Elmalı köyü Hüyük mevkisinde yerde yatan birini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin eski Elmalı Belediye Başkanı Mahmut Durak (66) olduğunu belirledi.
Durak’ı sırtından vurarak firar eden Ali T. (83) jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali T. tutuklanarak Niğde Cezaevine sevk edildi. Ali T.’nin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.
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