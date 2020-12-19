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Eski Belediye Başkanı patlamada hayatını kaybetti
Gaziantep’teki özel hastanenin COVİD yoğun bakım ünitesindeki yangında, korona tedavisi gören Nizip Sekili eski Belediye Başkanı ve Nizip Belediye Meclis Üyesi Ali Saffet Kanpolat’ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.
Asayiş 19.12.2020, 10:20
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Gaziantep’teki özel hastanenin COVİD yoğun bakım ünitesindeki yangında, korona tedavisi gören Nizip Sekili eski Belediye Başkanı ve Nizip Belediye Meclis Üyesi Ali Saffet Kanpolat’ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.
Sani Konukoğlu (SANKO) Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde oksijen cihazı kaynaklı çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında, Nizip Sekili eski Belediye Başkanı ve halen AK Parti Nizip Belediye Meclis Üyesi Ali Saffet Kanpolat’ın da (64) olduğu öğrenildi.Hayatını kaybeden Kanpolat’ın korona tedavisi gördüğü hastanede durumunun kötüleşmesi üzerine ise yoğun bakım ünitesine alındığı ve bir süredir yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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