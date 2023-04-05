Eski Belediye Başkanı deprem soruşturmasında tutuklandı

Balıkesir’in Erdek ilçesi Ocaklar kırsal mahallesi eski Belediye Başkanı Hüseyin Durak, depremde yıkılan binaların sorumluları üzerine yapılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ili kapsayan deprem felaketi sonrası yaralar sarılırken adli yargı tarafından insanlara canlı mezar olan binaların şüpheli sorumluları hakkında yargılama süreci başlatıldı.

Depremde yıkılan konutlar üzerinde yürütülen adli soruşturma kapsamında Erdek Ocaklar kırsal mahallesi eski Belediye Başkanı ve inşaat mühendisi olduğu öğrenilen Hüseyin Durak Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem suçları soruşturma Bürosu, 6 Şubat’ta ki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturması kapsamında olaya adı karışan Hüseyin Durak’ın Hatay’daki mahkeme tarafından SEGBİS üzerinden sesli görüntülü olarak yapılan yargılaması sonucu tutuklanmasına karar verildi.

Alınan bu karar sonucu, Ocaklar’da gözaltına alınan Hüseyin Durak nöbetçi mahkeme tarafından sesli, görüntülü sistem SEGBİS uygulaması ile yapılan sorgulama sonucu tutuklanarak Bandırma cezaevine gönderildi.