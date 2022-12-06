Eski avukat eş ve kavgayı ayırmak isteyen şahsın silahla yaralanması olayı

Eskişehir’de avukat olan eski eşi Merve Gül D. (34) ve yaşanan tartışmayı ayırmak isteyen Furkan S.’yi (27) tabancayla bacağından yaraladığı suçlamasıyla tutuklu bulunan Mete A.’nın, (37) ağır ceza mahkemesinde görülen davasının ilk duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanığın 5 farklı suçtan 31 yıla kadar hapsini istedi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi’nde 7 Haziran günü Mete A., bir alışveriş merkezinin açık otoparkında, yaklaşık 2 buçuk yıl önce boşandığı avukat Merve Gül D. ile karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. O sırada sokaktan geçen Furkan S., ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. Bunun üzerine Mete A. aracından aldığı tabanca ile önce araya giren Furkan S.’yi, ardından da Merve Gül D.’yi bacağından vurdu. Avukat Merve Gül Durmaz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, Furkan S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Mete A. ise ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. Kurşunların etkisiyle Merve Gül D.’nin sol bacağında 2, sağ bacağında ise 1 kırık tespit edildi.

Dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmişti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca eski eşi avukat Merve Gül D.’yi ve Furkan S.’yi silahla yaralayan Mete A. hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İlk duruşmada hâkim, davaya katılan 60 avukatın usulsüz yargılama yapıldığına dair tepkilerinin üzerine mahkeme heyetinin can güvenliğinin tehlikede olduğu gerekçesiyle salondan ayrılıp duruşmayı 1 hafta ertelemişti. İkinci duruşmada ise mahkeme, davayla ilgili görevsizlik kararı vererek dosyayı ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlaması ile Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesine karar verdi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Mete A., müştekiler Merve Gül D. ve Furkan S. ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanığın savunmasını ve müştekilerin beyanlarını dinledi.

Savunmasında, yaraladığı eski eşi Merve Gül D. ile yaşadığı tartışmaları ve olay gününü anlatan Mete A., “Merve’nin dönem dönem müşterek çocuğumuzu evde yalnız bırakarak dışarıya çıktığını öğrendim. Kızımın öğrenci olması, yaşının küçük olması sebebiyle bundan rahatsızlık duydum. 2022 yılı Şubat’ında kızım, ben ve Merve birlikte tatile gittik. Bu tatil süresince ben kızımın evde yalnız bırakıldığından rahatsızlığımı Merve’ye dile getirdim. Merve kendisine ait bir sosyal yaşamının bulunduğundan bahsetti. Ben bu şekildeki bir sosyal yaşamın çocuğumuzu yalnız bırakılma sonucunu doğurmama sonucunu ifade ettim. Kızımla telefonda da dönem dönem konuşuyorduk. Merve’nin telefonu üzerinde kızımla irtibat kuruyordum, ancak daha sonra kızıma bir telefon aldım. Kızıma almış olduğum telefonla kızımla görüşmeye başladım. Bu şekilde kızımla ona aldığım telefon üzerinden görüşmeye başladığım zamanlarda Merve’nin bazen haftanın 2-3 günü kızımızı evde yalnız bırakarak veya arkadaşlarına bırakarak dışarıya çıktığını öğrendim. Merve de benim bunu öğrendiğimi fark edince benim kızımla olan ilişkimi kısıtlamaya başladı. Olay günü kızımı okula bırakmak amacıyla Merve’nin ikametine gittim, kapıyı çaldım. Merve kapıyı açar açmaz ‘Allah belanı versin, sen adam mısın’ diyerek bana bağırmaya başladı. Hakaret ediyordu. Bu sırada kızım da bunları görünce çok korktu. Ben Merve’ye bir şey söylemedim. Evden ayrıldım, kendi evime gittim. Aracımı ikametime yaklaşık 15-20 metre mesafede bir yerde park ettim. Aracımın yanında sigara içerken Merve’nin aracıyla gelip benim ikametimden de görülebilecek bir yere aracını park ettiğini fark ettim. Merve’nin yanına gittim, neden bu şekilde gelip aracını park ettiğini sordum. Merve yine bağırarak bana ‘sen adam mısın’ diyerek hakaret etmeye başladı. Ben Merve’ye bir şey demedim. Bu sırada daha önceden hiç görmediğim bir erkek şahıs geldi. Polisin gelmesine kadar orada bekleyeceğinden bahsetti. Ben bu erkek şahsın da ben ve Merve’nin yanına gelmesinden rahatsız oldum, çok sinirlendim. Olay yerine zaten çok yakın park etmiş olduğum aracımın içerisinden ruhsatsız tabancamı aldım. Hem Merve’nin hem de yanımıza gelen bu erkek şahsın ayaklarına ateş ettim” dedi.

“Kızıma ‘annen çiftleşmeye mi gitti’ şeklinde sözler söylemiş”

Merve Gül D. ise ifadesinde, “Evlilik süresince ben sanıktan sürekli şiddet gördüm, ancak avukat olduğum için şikâyet etmekten utanıyordum. Bazen dayanamadığımda şikâyet ettiğim de oldu. Beni sürekli tehdit ediyordu. Boşandıktan sonra başlangıçta çocukla ilgili şahsi ilişki çerçevesinde görüşmeler oldu. Ben çocuğumun baba sevgisinden mahrum kalmasını istemedim. Benim rızamla müşterek çocuğumuzu alıp gidiyordu. Babasıyla her görüşmesi sonrasında eve geldiğinde ya ağlıyordu ya da sinir krizleri geçiriyordu. Sanık boşandıktan sonra benim iffetsiz bir yaşam sürdüğüm hissiyatını verebilecek birtakım mesajlar atmış. Yine kızıma ‘annen çiftleşmeye mi gitti’ şeklinde sözler söylemiş. Boşandıktan sonra beni takip ediyordu. Ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlayınca bu sıkıntıların sebebini ben olarak gördü. Bu yüzden boşandıktan sonra beni rahatsız ediyordu. Olay günü sanık çocuğumuzu okula götürmek için eve geldi. Ben yine aynı şekilde gelmemesi gerektiğini söyledim. Aramızda bir tartışma yaşandı. Sanık merdivenlerden inerken bana parmak salladı. Beni sürekli takip ettiği için gün içinde ne yaptığımı çok iyi bilir. Ben çocuğumu okula bıraktım sonra spora gidecektim. Arabamı otoparka bıraktım. Sanık oradaydı. Arabamın camını tıklattı. Ben konuşacak herhangi bir şeyimin olmadığını söyledim ve arabadan inmedim. Sanık ısrarla beklemeye devam etti. Ben de arabadan inmedim. Arabanın kapılarını kilitledim, beklemeye devam ettim. Bir ara sanığın orada olmadığını anlayınca spor saatimin de gelmesi sebebiyle arabadan inmeye karar verdim. Arabadan indim, sanık oradaydı. Ben, sanığa beni takip etmemesini, takiplerinden artık çok yorulduğumu söyledim. ‘Seni öldürür gebertirim’ diye söyledi. Aramızda benim takip edilip edilmeme meselesi üzerine bir tartışma yaşandı. Sanığın uzaklaştırma kararı vardı. Bu sebeple polisi aradım. O sırada daha hiç görmediğim, tanımadığım müşteki Furkan yanımıza geldi. Bana yardımcı olmaya çalıştı. Ben polisi ararken sanık hala bana hakaretlerine devam ediyordu. Furkan da orada beklemeye başladı. Bir ara sanık yanımızdan ayrıldı. Arabasını park etmiş olduğu yere doğru gitti. Kısa bir süre sonra geri geldi ancak ben sanığın elinde silah fark etmedim. Furkan’a bir şeyler söyledi ama şu anda ne söylediğini hatırlamıyorum. Furkan’a ateş etti, ben ne olduğunu anlayamamıştım. Bu kez sanık elindeki silahı benim göğsüme doğru tuttu, elimde spor çantam vardı, göğsümün önüne bu çantayı siper ettim. Arkamı dönerek kaçmaya başladım, arkamdan ateş etti. Beni bacaklarımdan yaraladı, yere düştüm. Sonra ben ağır yaralandığım için şoka girmiştim” diye konuştu.

İddia makamı mütalaada ‘öldürmeye teşebbüs’ dedi

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanık Mete A.’nın, Merve Gül D.’ye karşı ‘kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, ‘boşandığı eşe karşı ısrarlı takip’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve ‘alenen hakaret’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca mütalaada, öldürmeye teşebbüs suçunun silahla işlendiği gerekçesiyle verilecek cezada yarı oranında ve hakaret suçunun aleni şekilde işlendiği gerekçesiyle verilecek cezanın altıda bir oranında artırılmasını istedi. Öte yandan sanık Mete A. hakkında, müşteki Furkan S.’ye karşı ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca suçun silahla işlenmesi nedeniyle verilecek cezada yarı oranında artırma talep edildi. Mete A.’nın ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebi gerekçesiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.