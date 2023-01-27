Eski ABD Temsiler Meclisi Başkanı Pelosi’nin eşine düzenlenen saldırı anları ortaya çıktı

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşine çekiçle düzenlenen saldırıya ait görüntü paylaşıldı.

San Francisco Yüksek Mahkemesi, eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin San Francisco’da bulunan evine girerek Pelosi’nin eşi Paul Pelosi’ye çekiçle saldıran 42 yaşındaki zanlı David DePape’ye ait görüntüyü yayınladı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin vücut kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde polis, Paul Pelosi’nin kapısını çalıyor. Kapıyı Paul Pelosi ve 42 yaşındaki zanlı David DePape açıyor. Polis, elinde çekiç tuttuğu görülen DePape’e çekici bırakması için talimat veriyor. Fakat bir anda sinirlenen DePape, yanında bulunan Paul Pelosi’ye çekiçle saldırmaya başlıyor. Polis ve saldırgan arasında yaşanan arbedede DePape etkisiz hale getirilerek kelepçeleniyor.

Suçlamaları reddetmişti

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin San Francisco’da bulunan evine girerek eşi Paul Pelosi’ye çekiçle saldıran 42 yaşındaki zanlı David DePape, hakkındaki suçlamaları reddetmişti. San Francisco Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada, Nancy Pelosi’nin eşi Paul Pelosi’nin kafasına çekiçle vurarak yaraladığı iddia edilen zanlı David DePape, cinayete teşebbüs, konut hırsızlığı ve ölümcül bir silahla saldırmakla suçlanmıştı. San Francisco Bölge Savcısı Brooke Jenkins duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, "DePape, yargılanacak ve işlediği iğrenç suçlardan sorumlu tutulacaktır" ifadelerini kullanmıştı. DePape’nin hakkındaki suçlamaları reddetmesiyle hızlı yargılanma hakkından feragat ettiği ve duruşma tarihini belirlemek üzere 23 Şubat’ta tekrar mahkemeye çıkacağı belirtilmişti.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz 28 Ekim’de yerel saatle 02.00 civarında eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin eşine saldıran 43 yaşındaki zanlı DePape, Pelosi’nin San Francisco’daki konutuna girmek ve 85 yaşındaki eşi Paul Pelosi’nin kafasına çekiçle vurarak yaralamakla suçlanıyor. Olayın ardından açıklama yapan Nancy Pelosi’nin sözcüsü, Paul Pelosi’nin kafatası kırığı ile sağ kolu ve ellerinde ciddi yaralanmalar meydana geldiğini söylemişti. DePape, Kasım ayında yapılan ilk duruşmada da hakkındaki suçlamaları ve tüm iddiaları reddetmiş ve kefaletle serbest bırakılmıştı. Aralık ayında yapılan bir duruşmada ise savcılar Paul Pelosi’ye yönelik saldırıyla ilgili kamera görüntülerini ve 911 arama kayıtlarını mahkemeye delil olarak sunmuştu. Delillere göre, saldırgan ile karşılaşan Paul Pelosi, DePape’ye tuvaleti kullanması gerektiğini söyleyerek cep telefonuyla 911’i aramış ve yardım istemişti. Olay yerine giden polis, DePape ve Paul Pelosi’nin çekiçle mücadele ettiğini ve ardından DePape’nin çekicin kontrolünü ele geçirerek Paul Pelosi’nin kafasına vurduğunu söylemişti.