Eşiyle tartıştı, hıncını kayınbiraderinin aracından çıkarttı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi eşiyle tartışan şahıs, otomobili ile kayınbiraderinin park halindeki aracına defalarca çarptı. Park halindeki araca çarptığı anlar saniye saniye vatandaş tarafından kaydedilirken, şahıs gözaltına alındı.

Olay, dün gece Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.Ş. isimli şahıs eşi Y.Ş. ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma sonrasında otomobiline binen L.Ş., kayınbiraderi Y.B.’nin park halindeki aracına defalarca çarparak hurdaya çevirdi. Çevredekilere aldırış etmeden aracı ile kayınbiraderinin otomobiline çarptığı anlar ise vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Araçlar hurdaya dönene kadar çarpmaya devam eden şahıs daha sonrasında olay yerinden uzaklaştı. Konunun haber verilmesi polis ekiplerince L.Ş. gözaltına alınırken, konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.