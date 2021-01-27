Eşiyle tartışıp kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da eşiyle tartışıp aracının içinde tüfekle kendini vuran şahıs tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Karaburç Mahallesi’nde 8 Ocak saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Turhan Korkmaz eşiyle tartışıp girdiği bunalım sonucu otomobilin içinde av tüfeğiyle kendisini çenesinden vurdu. Ağır yaralanan Korkmaz Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Turhan Korkmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.