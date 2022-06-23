Eşiyle kavga eden polis araya giren kayınvalidesini vurdu

Aksaray’da eşiyle kavga eden polis memuru kavgayı ayırmak isteyen kayınvalidesini silahıyla ayağından vurdu.

Olay, Paşacık Mahallesi 1643 Sokakta bulunan Özdemir Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru T.D. (30) ile eşi R.D. (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu genç çifti ayırmaya kayınvalide Fatma T. (52) geldi. Bu sırada polis memuru T.D. ile kayınvalide arasında apartman önündeki bahçede tartışma çıktı. Tartışma esnasında polis memuru tabancasını çekerek kayınvalidesini sağ bacağından vurarak yaraladı. Kanlar içinde yerde kalan yaşlı kadın damadına isyan ederken, komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı kayınvalideye ilk müdahale apartman bahçesinde yapıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise, polis memuru T.D.’yi gözaltına aldı. Apartman bahçesinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, “Karaktersiz damadım vurdu beni, damadım. Cesur damadım, çevik kuvvette çalışıyor. Kızımı da evire çevire sürekli dövüyor. Eve kapatıp tehdit ediyormuş. Yazıklar olsun” dedi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı kadın ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşlı kadının oğlu M.T. (17) ise annesinin vurulduğunu öğrenerek olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polisler tarafından sakinleştirilen genç, polis otosuna bindirilerek muhafaza altına alındı. Olay yerinde gözaltına alınan polis memuru T.D. ise Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.