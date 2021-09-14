Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!

İstanbul'da eşine boşanma davası açan kadın, kocasının Facebook üzerinden annesi ile yaptığı mesajları arşivledi. O mesajları kocasına da gönderen kadına "haberleşmenin ihlali" suçundan açılan kamu davasına, yerel mahkeme ve Yargıtay beraat kararı verdi.

Dosyayı inceleyen bir üyenin karşı oy kullanması üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gelen dava dosyası hakkında kadın suçlu bulundu. Eşinin Facebook mesajlarını arşivleyen kadına "haberleşmenin ihlali" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Sabah’ta yer alan habere göre; İstanbul'da yaşayan İrem M. eşinden boşanmak için İstanbul Anadolu 8. Aile Mahkemesi dava açıtı. İrem M. aynı zamanda boşanmak üzere olduğu eşinin Facebook profiline girerek kocasının annesi ile yaptığı yazışma örneklerini alarak gıyabında yapılan yazışmalardan haberdar olduğunu bildirmek için kocasının elektronik posta adresine gönderdi. Boşanma davası sürerken İrem M. hakkında "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı. Yazışmalarda eşinden ayrılmak üzere olan kocanın annesine 'Dilekçede her şeyi belirtmem gerek. İleride boşanma davasında kozum olur" "Bekliyorum artık bir şey yapmayacağım" "İrem'in ailesinden kimseyi aramayacağım" gibi birçok mesajın eşi tarafından alındığı belirlendi.

“ŞİFRESİNİ KIRIP MESAJLARINI OKUDU”

İstanbul Anadolu 8. Aile Mahkemesi'ndeki boşanma davasında İrem M. tarafından alınan yazışmaların boşanma davasında delil olarak kullanıldığına ilişkin dosyaya yansıyan bilgi ya da belge bulunamadı. Ancak kocası, İrem M.'nin hiçbir sebep yokken boşanma davası açtığını ve bu tarihten itibaren birlikte yaşadıkları evden ayrıldığını, sanığın boşanma davasına sebep oluşturmak amacıyla Facebook adresine girerek belge toplayıp açtığı davaya deliller oluşturduğunu söyledi. İrem M. ile kendisinin ayrı ayrı Facebook adreslerinin olduğunu, birbirlerinin facebook şifrelerini bilmediklerini, sanığın şifresini kırmak suretiyle Facebook adresine girerek özel görüşmelerine ulaştığını, İrem M.'ye "Facebook adresime girdiğine inanmıyorum" demesi üzerine de adrese girdiğini ispatlamak amacıyla annesiyle olan yazışmalarını mail adresine gönderdiğini belirtti.