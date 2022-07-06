Eşinin çocuklarını göstermediği iddiasıyla intihara kalkıştı

Mardin’de ismi öğrenilemeyen bir adam, 21’inci katına çıktığı binadan atlamak istedi. Şahıs, boşandığı eşinin ikna etmesi sonucu çatıdan indirilirken, yürekler ağıza geldi.

Mardin’in Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi Park Vadi Konutları’nda ismi öğrenilemeyen bir kişi, bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıktığı çatıda boşandığı eşine seslenen şahıs, saatlerce çatıda bekledi. Kendisini binanın 21’inci katından aşağı sarkıtan adam, yürekleri ağza getirdi. Yozgatlı olduğu öğrenilen şahıs, boşandığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini iddia etti.

Olay yerine gelen polis, sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri binanın altında kişinin atlamasına karşı önlemler alınarak ikna edilmeye çalışıldı. Defalarca kendisini çatıdan atmakla tehdit eden şahıs, boşandığı eşinin olay yerine gelmesini istedi. Şahsın eski eşi ve eşinin ailesi olay yerine geldi. Kendisini çatıdan sarkıtan adam, bir süre sonra boşandığı eşinin ikna etmesi üzerine çatıdan inmeyi kabul etti. Çatıdan inen şahıs önce sağlık taramasından geçirilmesinin ardından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.